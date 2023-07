Abruka meremaratoonarid trotsisid tugevat tuult

Titerannast sai alguse Eesti pikim, Abruka teine meremaraton, mille pikkus 40 kilomeetrit.

"Eks meil on siin päris proffe ka, kes sõidavad täna umbes nelja tunniga selle raja läbi. Aga valdavalt oleme me siin kõik sellised aerutamise sõbrad, kes naudivad looduses kulgemist," rääkis Abruka meremaratoni peakorraldaja Alexander Lott.

Tenno Toomistu läks sellisele väljakutsele päris esimest korda. "Kummipaadiga olen enne käinud sõitmas," sõnas ta sõidu eel.

Kuressaare lossi kahur Kotkas saatiski oma paukudega meremaratoonarid teele. Esimesed finišeerijad tegid ringi ära vähem kui nelja tunniga.

"See esimene pool, kui me sinna Abruka peale läksime, siis seal oli ikka täitsa korralik laine ja vesi käis üle pea. Et sellega hakkama saada, seda on vaja ikkagi harjutada, tühja koha pealt ei tule," rääkis Abruka meremaratoni võitja Andres Kaju.

"Aga sa vähemalt liigud seal laines, lõbus oli," lisas meeskonnakaaslane Olga Kaju.

Paadis on ka oma tööjaotus. "Tüürimees-kapten on ees. Ja kamandaja on taga," ütlesid Andres ja Olga Kaju. "Mina olen vait ja tõmban ainult," lisas Andres Kaju.

Parim meesaerutaja Oleg Mozesov pidi kogu töö üksi ära tegema. "Lootsin, et tuul aitab, aga kogu aeg oli külgtuul. Oli palav ja raske," sõnas ta.

Ka korraldaja sõnul oli tuul pigem takistuseks kui abiks. "Ütleme nii, et tuul ei hellitanud. Tuulest paraku ei olnud kordagi abi, pigem tõmbas ainult hoogu maha. Keegi SOS-nuppu ei pidanud GPS-jälgijatel vajutama, nii et selles mõttes on päev korda läinud," rääkis Lott.

Kui stardis lubati hommikul, et õhtul tuleb ka pidu, siis tundidepikkune meresõit lainetes ja kajakis seda indu ei vähendanud.

"Peo jaoks on alati rammu. Pidu on juba lihtne, maratoni kõrvalt," ütlesid Andres ja Olga Kaju.