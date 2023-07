Galerii ja video: R2 mini-live'l esines Neon Fir

Ettekandele tuli värske lugu "Here We Are" ja töötlus Solange'i loost "Cranes in the Sky".

Neon Fir alustas tegevust 2019. aastal ja oma esimese albumi avaldasid nad 2021. aastal. Ansamblisse kuuluvad laulja ja sõnade autor Eeva Trei, Miina Adermann klahvidel ja taustavokaalidel, Kaarel Raud kitarril, Paul-Gunnar Loorand bassil ja Harald Soosalu trummidel.