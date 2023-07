Stormzy avaldas koos Rayega uue singli

Räppar Stormzy andis välja uue loo "The Weekend" koos popartistiga Raye. Värske singli on produtseerinud London koos Rayega.

"The Weekend" jätkab Stormzy uue muusika rida: juunis ilmusid tal kaks singlit "Longetivity Flow" ja "Toxic Trait" koos Fredoga. Tema seni viimane album "This Is What I Mean" ilmus 2022. aasta lõpus ja jõudis briti albumimüügi tabelis esikohale. Kokku on Stormzy andnud välja kolm albumit.

Värske singli muusikavideo valmis režissöör Omar Jonesi käe all.