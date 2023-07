Hobusaare talu sebradel sündis varss

Natuke rohkem kui nädal aega tagasi läks Hobusaare talu peremees Valmar Kängsepp sebrade maja uksi lahti tegema ja nägi, et tallu on üks loom juurde sündinud.

"Hommikul tulin uksi lahti tegema ja siis nägin, et üks paar kõrvu on juures. Siis helistasin tuppa, siis vaikselt tulid teised ka vaatama," rääkis Kängsepp.

"Ta otseses mõttes ei ole enam nii väike, ta on parasjagu kõrge ja suur. Ja nagu loomadel ikka, ta peab kohe jalgade peal olema, ta kepsleb ja jookseb ringi – see on hämmastav. Inimest aasta aega putita ja hoia ja alles siis hakkab kõndima, aga tema on esimesest minutist kohe püsti ja paneb jooksu," kirjeldas ta.

Kuniks varss kasvab suuremaks ja tugevamaks, peab isane sebra elama eraldi taras.

"Meil siin juhtus selline asi, et isane sebra sakutas väikest varssa. Me tegime sellepärast vaheseina vahele, et ta talle rohkem liiga ei teeks, sest kogemused puuduvad ikkagi kõikide asjade suhtes, mida teine loom võib teha või kuidas nad ise omavahel läbi saavad. See on kindluse mõttes, et varsaga midagi ei juhtuks. Nüüd on nad küll ühes ruumis, aga ajutine aed on vahel," selgitas Kängsepp.

Avatud talude päeval pakkusid Hobusaare talu külastajad varsale juba erinevaid nimesid, mille hulgast pererahvas valib välja kõige ilusama.