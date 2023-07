Johann Urb elust Hollywoodis: teenisin okeilt, aga kullamägesid mul pole

Hollywoodi näitleja ja modell Johann Urb meenutas toredaid seiku ajast, mil näitlemisega aktiivsemalt tegeles. Nüüdseks on Urb kolinud Hispaaniasse ning suvisele "Ringvaatele" jagas näitleja, et enam igat filmirolli ta vastu võtma ei kipu.

Urbi esimene suur filmiroll oli "Zoolanderi" kassahitis, kus mängisid ka Ben Stiller, Owen Wilson ja Will Ferrell. "Tegelikult ma proovisin üldse teise osa peale saada," tunnistas ta, et soovis filmis ühte modellidest mängida. "Aga ma ei olnud piisavalt hea tol hetkel, et seda saavutada ja siis nad andsid mulle väiksema rolli, kus ma isegi ei rääkinud."

"Mul on selles mõttes vedanud, et kõik filmid ja seriaalid, mida ma olen teinud – neis on inimesed alati väga toredad minu vastu olnud," lausus Urb, et tuntud näitlejate staaritsemist tema võtteplatsidel ei kohanud.

"Minu jaoks oli raske koos Bruce Willisega paar filmi teha, aga nüüd me saame aru, mis tema peas päriselt toimus. Kahjuks inimesel oli haigus," jätkas Urb. Willisel diagnoositi möödunud aastal dementsus. "Ma olen kuulnud, et varem oli ta hästi äge inimene, aga lihtsalt need paar viimast filmi, mis ma temaga tegin, oli tõesti tunda, et miski on valesti."

"Ma teenisin täitsa okeilt, aga mul kullamägesid küll ei ole," kinnitas Urb. "On väga vähe näitlejaid, kes Hollywoodis rikkad on."

Urb on näidelnud ka action-filmides, nagu "Resident Evil". "Jaa, see oli tõesti mõnus," rääkis Urb tulistamisstseenidest, kus end kui väikse poisina tundis. "Sa oled nagu videomängus."

Kahjuks on tulistamisstseenidel olnud ka traagilisi tagajärgi. Näiteks lasi näitleja Alex Baldwin paar aastat tagasi kogemata võtteplatsil operaatori maha. "Väga kurb sündmus, aga väga hea õppetund, et sa pead olema nii tähelepanelik, kui sul relv on," ütles Urb.

"Kindlasti, jaa," vastas Urb küsimusele, kas ta mõnes Eesti filmis veel tulevikus mängida sooviks. Tema sõnul tehakse Eestis häid filme ning ka kohalikud näitlejad on tasemel. Viimane Eesti film, kus Urb mängis oli "Lapsmasin".

Urb elab suurema osa ajast oma kaaslasega koos Hispaanias, kuid mõned kuud aastas veedab ta Eestis ja vahepeal külastab ka USA-d. Tänapäeval tegeleb ta lisaks näitlemisele koolituste andmisega, õpetades inimestele tehnikaid, mis aitavad neil kergemini, lihtsamalt ja rõõmsamalt elada. Sel laupäeval, 22. juulil astub Urb üles noortele mõeldud tasuta inspiratsioonipäeval.