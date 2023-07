Britney Spears ja Will.i.am andsid välja ühise singli "Mind Your Business"

"Mind Your Business" on Spearsi esimene singel pärast möödunud aastal Elton Johniga ilmunud lugu "Hold Me Closer".

"Mind Your Businessi" laulusõnad viitavad tüütutele paparatsodele, kellega Spears on pidanud aastakümneid rinda pistma.

Spears ja Will.i.am on varasemaltki koostööd teinud, andes 2012. aastal välja hittloo "Scream & Shout". Loole on tänaseks kogunenud voogedastusplatvormidel üle miljardi kuulamise. Spearsi seni värskeim album "Glory" ilmus 2016. aastal.

Lisaks avaldas hiljuti Spears, et annab sel sügisel välja oma elulooraamatu "The Woman in Me", mis räägib loo vabadusest, kuulsusest, emadusest, ellujäämisest, usust ja lootusest.