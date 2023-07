Manowari juhtfiguur Joey DeMaio esineb Tallinnas jutuetendusega

Vestlusõhtul "Words of Power: Spoken Word Tour 2023" viib DeMaio publiku väikesele ajalooreisile, mille vältel jutustab ta loo sellest, kuidas 10-aastane poiss leidis oma kutsumuse ning milliseid raskuseid on ta pidanud ületama, et luua ja hoida käigus tänaseni toimiv ansambel Manowar. Esitusele tulevad autentsed lood, mis on nii humoorikad kui ka šokeerivaid.

DeMaio on ansambli Manowar asutajaliige, basskitarrist, laulukirjutaja ja produtsent. Veel tegutseb DeMaio eduka ettevõtja ja stuudioomanikuna.

Manowar esines viimati Eestis tänavu jaanuaris, andes kontserdi Unibet Arenal.