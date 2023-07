Ilmus "Barbie" filmimuusika album "Barbie: The Album"

"Barbie" filmi Eesti esilinastus toimus möödunud kolmapäeval, 19. juulil. Nüüd ilmus populaarsele filmile ka oma filmimuusika album "Barbie: The Album".

"Barbie: The Ablumil" saab kuulda lugusid sellistelt artistidelt nagu Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj ja Ice Spice, Charlie XCX, Karol G, Sam Smith, PinkPantheress ja Lizzo. Ka filmis Keni kehastav Ryan Gosling on albumil oma looga "I'm Just Ken" esindatud.

Värskel albumil on 21 laulu ning selle juhtiv produtsent on Oscari, Kuldgloobuse ja seitsme Grammy võitja Mark Ronson.