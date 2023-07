Avatud talude päeval tehti tänavu rekordilised 280 000 külastust

Kõige rohkem käidi taludes külas Tartumaal. Külastajate lemmikuks osutus Andre Farm, kuhu tehti nädalavahetuse jooksul 6800 külastust. Väga populaarseks osutusid ka Nopri talu Võrumaal (5500 külastust) ja Saaremaale rajatud loomaaed Risto Ränk Farming 5000 külastusega.

Avatud talude päeva projektijuht Ingrid Piirsalu ütles, et vaatamata sellele, et möödunud nädalavahetusel oli palju konkureerivaid üritusi üle Eesti, leiti tee ka taludesse. "Sai kinnitust fakt, et suvel kipub eestlane maale. Ta võtab kaasa lapsed ning näitab neile, kuidas kasvab kartul ja kust tuleb piim. See teeb rõõmu ja näitab, et side maaga on alles ka linlasest eestlase südames."

Üheksandat avatud talude päeva korraldavad regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Maaelu Teadmuskeskus.