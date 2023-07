Kirot avaldas uue singli "Viha"

"Stressirohked olukorrad panevad inimesi äkiliselt ja ebaratsionaalselt käituma. Selle tulem on tihtipeale valesti suunatud viha. Pingeolukordades võiksime tegeleda sügavama enesevaatlusega, sest üldiselt peitub viha korral vastus tegelikult iseendas," selgitas Kirot.

Kirot on artistinime taga seisva Kristiani üle võlli keeratud isiksus. Igapäevaselt armastab muusik aga rahu, üritades mitte konflikte sütitada. "Ma eksisteerin enda mullis ning ei torgi teisi, elan ning lasen elada. Sellegipoolest on mulle õpetatud, et kui sind lüüakse, siis lööd kümme korda vastu. Seetõttu on helipilt väga äkiline ning intensiivne, kuna see peaks meenutama konfliktiolukorda, või lihtsamalt öeldes instinkti põhist, ürgset viha valamist ja reageerimist. Seda viha valamist on hetkel ühiskonnas liiga palju."

Tema eelmine singel "Astusin Sisse" kinnitas Kirotile koha kodumaise Spotify edetabeli Top 25 hulgas. Sel aastal plaanib ta välja anda ka oma kolmanda stuudioalbumi.