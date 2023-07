Heini Vaikmaa oma uuest kodust: ehitusspetsialistid ütlesid, et buldooserit on vaja

"Viis aastat tagasi tegime abikaasaga sellise otsuse, et üritame ühe objekti korda teha," põhjendas Vaikmaa vana viinavabriku ostu, mis asub ühtlasi ka tema sünnikodu vahetus läheduses.

"Abikaasa on nädala keskel linnas tööl, nii et vahel on päris suured masendushood," naeris Vaikmaa oma kodu üle, ent lisas, et talle meeldib vana viinavabriku varemete taastamise juures just see, et tulemused on silmaga nähtavad.

Vaikmaa tutvustas, et aastaid tagasi põles viinavabrik maha ning allesjäänud varemed on saanud kõrget kuumust tunda. "Kõik ehitusspetsialistid ütlesid, et buldooserit on vaja."

Vaikmaa sõnul möödub järgmisel aastal viinavabriku ehitamisest 150 aastat. "Öeldakse küll, et vanad mõisad ei tasu ära. / .../ Aga miks peab kõik ära tasuma?" mõtiskles muusik. "Minu arust on ilus, kui asjad korda tehakse."