Kadrioru pargi juhataja: luigetiigil ei liugle enam luiged viimased kuus aastat

Järve sõnul on Kadrioru park omamoodi ime, mida räsivad aga mõned probleemid. "Kui me rääkisime aastal 2006, et võib-olla on jalakate surm Eestisse jõudnud, siis eelmise aasta tulemus oli see, et kuskil 90 protsenti jalakatest on tänaseks nakatunud," viitas Järve viirusele, mille tagajärjel jalakad pargis surevad. "Kõige kurvem on see, et Tallinna jämedaim jalakas, mis on luigetiigi juures, on sel aastal meiega viimast hooaega."

"Me peame nüüd tõsiselt hakkama mõtlema, millised on need tulevikuliigid, kui jalakas ja künnapuu ära kaovad," rääkis ta, lisades, et viiruse levikule aitavad kaasa aina soojemad suved. "Viirus saab pikemat aega levida."

"Tegelikult oleme me jaapani aeda pannud tulevikupuud," jätkas Järve, et jaapani aias kasvavad juba mõned puud, mis tõenäoliselt võiksid 50–70 aasta pärast Eestis laiemalt levida. "Meil on päris põnevaid leide."

"Luigetiigil ei liugle enam luiged viimased kuus aastat," tõdes Järve, et inimtegevuse tagajärjel on luiged tiigilt kadunud.

Järve kinnitas aga, et Kadrioru pargis on endiselt pikniku pidamine lubatud ning ta innustas inimesi suvehooajal pargiilu nautima tulema. Laupäeval, 22. juulil toimub Kadrioru pargis ka selle 305. sünnipäevapidu.