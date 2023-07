Setomaa kohvikutepäevadel on sel aastal fookuses mahe must sõstar

Seto kostipäiv toimub tänavu 11. korda. "Igas kohvikus võtab vastu lahke pererahvas, kes üllatab Setomaa toorainest valmistatud koduste hõrgutistega," tutvustas MTÜ Seto Küük juhatuse liige ja Kostipäeva kohviku Inara Vanavalgõ Kohvitarõ perenaine Inara Luigas.

Lisaks kohvikutele Ilmaveere Makuss Elo ja Inara Vanavalgõ Kohvitarõ avavad oma uksed ka sellised kohvikud nagu Korraks Garaaži Alla ja Mõtsaveere Jutuss.

Igal aastal valivad perenaised kostipäival ühe teema, millele rohkem tähelepanu pööratakse. Sel aastal on fookuses mahe must sõstar, mis tähendab, et igas kohvikus saab olema midagi sellest marjast tehtud – kas soolast või magusat.

Kohvik Korraks Garaaži Alla Autor/allikas: Elis Tuik

Tänavu on Seto Kostipäiv osa Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammist. Ürituse koordinaatori ja MTÜ Seto Küük eestvedaja Ülle Pärnoja sõnul tähendab see ka suuremat vastutust. "See paneb meid veelgi rohkem pingutama, et üritus pakuks parimaid elamusi ja samas toetaks kohalikku kogukonda ning oleks tervendav keskkonnale," rääkis ta.

Seto kostipäiv leiab aset 12.–13. augustini ning lisaks kohvikutele on võimalik sündmuse raames võtta osa erinevatest loengutest, õpitubadest ja muudest tegevustest.