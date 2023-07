Harry Styles andis välja muusikavideo loole "Daylight"

Ukrainlanna Tanu Muino lavastatud värvikirevas muusikavideos liigub Styles läbi elava tsirkuse, kus ta muuhulgas põikleb mööda pistodadest, žongleerib, kõnnib mööda nööri ja isegi ratsutab.

Värske muusikavideo näol on tegemist teise videoga, mis laulule "Daylight" ilmus. Möödunud aastal avaldas Styles loole ühe madala eelarvega video, mis valmis koostöös James Gordeniga.

Stylesi eelmisel aastal ilmunud üliedukas album "Harry's House" on võitnud mitmeid muusikaauhindu. Albumilt on seni avaldatud muusikavideod veel singlitele "As It Was", "Satellite", "Music for a Sushi Restaurant" ja "Late Night Talking".