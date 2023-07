Kontsertetendus "Piaf! The Show" toob Eestisse Edith Piafi loomingu

"Piaf! The Show" on kahes osas toimuv kontsertetendus, mis jutustab loo prantsuse muusiku ja näitleja Edith Piafi karjäärist tema laulude kaudu. Piafi lugusid saab kuulda lauljatari Nathalie Lermitte esituses.

Tuleva aasta 4. jaanuaril saab Alexela kontserdimajas näha ja kuulda Prantsuse edukat kontsertetendust "Piaf! The Show", mida on üle maailma etendatud enam kui 50 riigis rohkem kui 600 korda. Etenduse produtsent on Gil Marshala.

Piafi lähedaseimad sõbrad, nende hulgas ka erasekretär Ginou Richer, Germaine Ricord, Charles Dumont ja Charles Aznavour, on üksmeelselt kirjeldanud "Piaf! The Show'd" kui kauneimat austusavaldust, mis Edithile kunagi tehtud on.

Etenduses ülesastuv Nathalie Lermitte avaldas oma debüütalbumi "Tu es tout ce que j'aime" 18-aastaselt. Alates aastast 1989 on Nathalie mänginud muusikalides, tema esimene roll oli lavastuses "Starmania". "Piaf! The Show" kontsertetendusega liitus ta 2018. aastal.