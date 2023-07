Prantsuse laulja Pomme annab Tallinnas kontserdi

Pomme (kodanikunimega Claire Pommet) kuulutati 2021. aastal Prantsusmaa muusikaauhindade jagamisel (Victoires de la Musique) aasta naisartistiks. Pärast seda süvenes Pomme oma viimase albumi "Consolation" loomisse, mida inspireerisid elektroonilised helid ehk uuel albumil sulanduvadki omavahel folkmuusika ja elektroonilised elemendid. "Consolationit" aitas luua muusik Flavien Berger.

"Consolation", tõlkes lohutus või trööst, muutus Pomme albumi keskseks teemaks. "See viis mind nende naiste lugude juurde, kes mind liigutanud on," ütles Pomme. "Nende lood on täis suuri tragöödiaid, kurbust ja ebaõiglust. Aga siin on ka kontseptsioon lapsepõlvest." Lisaks viib värske album kuulaja rändama läbi erinevate linnade, kus Pomme aega veetnud on.

Albumil "Consolation" avaldab Pomme austust ka varalahkunud lauljatarile Barbarale südamliku palaga "B.".