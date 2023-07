Eesti hiphop festivalil esinevad ka Cannibal Ox ja Öökülma räppar Lord

Festivali korraldaja Genka sõnas, et Cannibal Ox on tema jaoks väga märgilise tähtsusega duo. "Nende album "The Cold Vein" lõi minu jaoks hiphopis mingi uue dimensiooni ja on olnud oluline mõjutaja sellele muusikale, mida ise olen teinud," ütles ta. "Mõistan, et võib-olla väga paljud, kes hiphopi kuulavad, ei ole Cannibal Oxi loominguga kursis, aga ma soovitan soojalt sellega tutvuda. Minu jaoks isiklikult ei ole paremat kingitust hiphopi 50. sünnipäeva puhul, kui näha oma festivalil artisti, kes on nii oluliselt mõjutanud minu kui artisti loomingut. Nii muusikaliselt kui ka sõnaliselt."

Cannibal Ox on pärit Harlemist ning duosse kuuluvad Vast Aire ja Vordul Mega, kes andsid oma esimese albumi "The Cold Veine" välja aastal 2001. Plaadi produtsent on praegu peamiselt Run the Jewelsist tuntud El-P ja väljaandja tema enda loodud plaadifirma Definitve Jux. Muuhulgas valis ajakiri Rolling Stone albumi "The Cold Veine" 200 läbi aegade parima hiphopi albumi sekka. Vast Aire on välja andnud ka sooloalbumi "Look Mom... No Hands", kus tegid kaasa sellised nimed nagu MF Doom, Aseop Rock, Brand Nubian ja Sadat X.

Lisaks Cannibal Oxile astuvad Elvas toimval festivalil lavale ka Öökülma räppar Lord ja Napoleon grupeeringust TMF, et esitada paremikku Öökülma repertuaarist. "Öökülm on ametlikult laiali läinud, aga Lord oli nõus ansamblile tribuudi tegema. Ütleme nii, et pärast pikki läbirääkimisi suutsin ta lõpuks nõusse saada. See on harukordne võimalus kuulata lavalt Öökülma surematuid hitte, nagu "Viskit", "Vihmapiisad" ja "Ma kiilusin kinni". Samuti esitavad nad üheskoos ka TMF-i lugusid," kinnitas Genka.

Hiphop festivalil on varasemalt oma esinemist kinnitanud 5miinust, Genka, Reket, A-Rühm, Arop, Villemdrillem, Pluuto, Clicherik & Mäx, Beebilõust, Bad Art, Metsakutsu, 5loops, Lil Till, Väike PD, DEW8, Marp$, Säm, Sammalhabe, Sip€lga & Yohan, NKN, Kirot, Svndra, RV, Prodigyboys, Benakanister ja Starboy Bob.

Eesti hiphop festival toimub sel aastal 11.–12. augustini. Tänavune festival saab olema veidi erilisem, kuna ühtlasi tähistatakse ka hiphopi 50. sünnipäeva.