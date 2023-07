Korrastamisekspert: allesjäävad asjad peaksid su elule väärtust juurde andma

Pärkma sõnul on korrastamine asjade põhjalik sorteerimine, mille käigus vaadatakse, mis jääb alles, mis mitte. Koristamine on aga pindadelt tolmu ja sodi pühkimine. "Need on tegelikult omavahel seotud, sest korrastamise käigus sa ilmselt ka koristad – kui sa võtad asjad kappidest välja, siis sa tõmbad kapid seest puhtaks," tutvustas Pärkma Raadio 2 hommikuprogrammis.

Pärkma töö professionaalse korrastajana seisnebki selles, et ta käib inimeste kodudes või ettevõtetes korda loomas. Samuti jagab ta korrastamise nippe sotsiaalmeedias.

"Minu töö eripära on selles, et ma lähen kohale, aga ma ei anna hinnanguid," viitas korrastaja sellele, et tema inimeste kodusid ei kommenteeri, ükskõik, kui sassis või must seal on.

"Oluline ei ole äravisatavate asjade hulk, vaid see, et need asjad, mis jäävad alles, annaksid su elule väärtust juurde," sõnas Pärkma, lisades, et tema ei viska ise ühegi kliendi asju minema, vaid loob lihtsalt asjadele süsteemi. Kodu soovitas ta korrastada kindlate kategooriate järgi.

Pärkma rääkis, et lisaks asjadele saab oma elus näiteks sõpruskonda korrastada. "Läbi selle, et sa korrastad kodus füüsilisi asju, siis korrastub ka ära su ümbritsev elu."