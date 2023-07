Drake ja Young Thug avaldasid ühise videosingli "Oh U Went"

Räppari Young Thugi uuel singlil "Oh U Went" teeb kaasa USA superstaar Drake. Värske lugu ilmus koos muusikavideoga.

Äsja avaldatud singel pärineb Young Thugi tänavu juunis ilmunud albumilt "Business Is Business". Täispikal albumil teevad kaasa Future, 21 Savage, Travis Scott ja teised.

Loo "Oh U Went" muusikavideo režissöörid on Nick Manterola ja Garfield Larmond Jr.

Möödunud nädala reedel, 14. juulil andis Drake välja ka oma esimese luuleraamatu "Titles Ruin Everything" koostöös laulukirjutaja Kenza Samiriga.