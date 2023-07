Galerii: seriaali "Elu võimalikkusest maal" võtted on jõudnud lõpusirgele

Selle aasta lõpus vaatajateni jõudva seriaali "Elu võimalikkusest maal" võttepäevadest on kaks kolmandikku selja taga.

ERRi ja Telia koostöös tehtava absurd-romantilise draamakomöödia keskmes on linnast maale koliv noor paar. Kokku on seriaalil kavas 10 osa. 15 võttepäevast on toimunud 10.

Sarjas teevad näitlejatena kaasa Helena Lotman, Mikk Jürjens, Evelin Võigemast, Meelis Rämmeld, Maiken Pius, Priit Pius, Mirtel Pohla, Sander Rebane, Helgur Rosenthal jt. Sarja stsenaristid on Laura Kalle ja Ott Kartau, režissöör Liis Lindmaa, režissööri assistent Triin Tenso, operaator Madis Reimund, valguskunstnik Indrek Laas, helioperaator Rein Fuks, kunstnik Getter Vahar, kostüümikunstnik Liis Laanisto, grimmikunstnik Gristina Pahmann, kostümeerija Alice Pärtelpoeg, produtsent Anatoli Tafitšuk.