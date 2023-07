Improteater Impeerium otsib endale uut nime

"Meie truppi ootavad ees uued, kujutlusvõimest kantud ideed," sõnas üks teatri asutajaid ja näitlejaid Rauno Kaibiainen. "Vajame oma värskele, sõbralikule ning avatud improvisatsioonilisele teatrile uut ja kaasaegset nime."

Improteater ootab nime ettepanekuid kuni 6. augustini e-maili aadressile [email protected]. Teater lisas, et uus nimi peaks sobituma liitega "impro" või "improteater" ning see peaks olema trupi nägu, kaasaegne ja mugav hääldada.

Improteater on teatrivorm, kus kõik sünnib publiku silme all. Etendused on improviseeritud, mis tähendab, et näitlejad ei ole teksti varem pähe õppinud ja stseene valmis mõelnud ning iga etendus on unikaalne.

Impeeriumi liikmed on kutselised näitlejad, kes kuuluvad ka teistesse Eesti teatrite truppidesse või tegutsevad vabakutselistena erinevates teatri-, tele- ja filmiprojektides.