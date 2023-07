Kitarrist Kris Denn avaldas esikalbumilt loo "On The Shore"

Lexsoul Dancemachine'i, Põhja Konna ja Rita Ray kitarrist Kristen Kütner, esinejanimega Kris Denn, avaldas loo "On The Shore", mis on esimene singel tema sügisel ilmuvalt albumilt "Colors".

Lisaks Kris Dennile teevad singlil "On The Shore" kaasa ka Rita Ray klahvpillimängija Artis Boris ja Lexsoul Dancemachine'i ning Rita Ray bassist Martin Laksberg. Singli miksis Martin Laksberg ja masterdas Jörgen Hermaste ning selle kujunduse autoriks on disainer Estookin Andreen.

"Singel "On The Shore" sai inspiratsiooni möödunud suvest. Loo pealkiri sündis sellest, kui istusin ühel süngemal hetkel kaldal, vaatasin mere poole ja tekkis paralleel elu ja mere vahel. Kuigi tuleb ette tumedaid hetki, siis elu on justkui avar meri, mis tähistab kõiki neid võimalusi, mis meie ees avatud on ja mille seast saame valida. Sealjuures paljud head võimalused avanevad ootamatutest kohtadest," kommenteeris loo sünnilugu Kris Denn.

Kris Denni septembris ilmuv debüütalbum "Colors" sulatab kokku mõjutused džässi, soul'i ja broken beat'i vallast ning sellel teevad kaasa Artis Boris, Markus Anthony Eermann, Martin Laksberg, Ott Adamson ja Luiz Black.