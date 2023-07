Tallinnas annab kontserdi K-popi täht B.I

B.I, kodanikunimega Kim Han-bini debüütalbumilt "Waterfall" (2021) pärit singli "Illa Illa" muusikavideost sai esimene K-popi meesartisti video, mis ületas 24 tunni jooksul YouTube'is kümme miljonit vaatamist. Time Magazine tunnistas albumi üheks aasta parimaks K-popi albumiks.

B.I on pühendunud piiride nihutamisele Korea muusikas. Temast sai esimene Aasia ja K-popi artist, kes esines Grammy.com-i sarjas "Global Spin". Oma produtsenditööga on ta aidanud K-pop bändil Ikon luua hitte nagu "My Type", "Love Scenario" ja "Goodbye Road", mis on Spotifys kogunud kokku üle 400 miljoni kuulamise.

B.I albumilt "Loved or Loved Part 1" pärit lugu "BTBT", kus osalevad Soulja Boy ja Devita, saavutas üle 100 miljoni kuulamise ja jõudis Spotify 50 piirkondliku edetabeli esikohale. Times Magazine, NME ja Teen Vogue tunnistasid selle üheks 2022. aasta parimaks K-popi lauluks.

"Noorena oleme me palju kirglikumad ja me ei karda midagi," ütles B.I, viidates oma noorusarmastusest jutustavale albumile. "Sa ei pea millegi pärast muretsema. Aga kui sa saad vanemaks, pead sa paljudest asjadest hoolima, eks ole? Ja sa muutud ettevaatlikumaks - eriti selles osas, mis puudutab armastust."

B.I teine stuudioalbum "To Die For" ilmus 1. juunil. Album sisaldab koostööd artistidega nagu Jessi, Crying Nut, Big Naughty, Kid Milli ja Lil Cherry.

B.I esineb Tallinnas Noblessneri valukojas 3. oktoobril.