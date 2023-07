Tõrva Tule-Päevad kulmineeruvad suure valgusfestivaliga

Traditsiooniliselt toimub juuli eelviimasel nädalavahetusel Tõrvas mitmepäevane festival Tõrva Tule-Päevad, mille kulminatsiooniks on suve üks suurimaid valgusfestivale Tõrva Tulede Öö.

Tõrva Tulede Öö on ainulaadne valguskunsti- ja muusikarada, mis lookleb ümber looduskauni Veskijärve, pakkudes kilomeetrisel teekonnal külastajatele imetlemiseks üle 20 erineva valgusinstallatsiooni, müstilisi miime ja esinejaid ning soojenduseks hiiglaslikku lõket saarel.

Tõrva Veskijärv lööb hilisõhtul võimsalt lõõmama, kui järvel süüdatakse tuhatkond küünalt. See on õhtu, mis seob ühtseks tervikuks valgusinstallatsioonid, elusa tule, muusika ja tantsu. Oma roll on ka veelehvikul, kuhu projitseeritakse maagilisi valgusmänge.

Enne maagilise valgusraja algust annavad keskväljakul kontserdi Karl-Erik Taukar Band, Terminaator ning Freddy Tomingas & The Riff. Pärast Tulede Ööd saab minna jalga keerutama suure telgi all toimuvas Munitsipaalööklubis ehk MÖK-is.

Tõrva Tulede Öö toimub Tõrva kesklinnas 22. juulil ning on kulminatsiooniks mitmepäevasele festivalile Tõrva Tule-Päevad, mis hõlmab nii kultuuri-, spordi- ja vabaajaüritusi. Tule-Päevade kavast leiab RattaÖö ja segapaaride rannavolle ning pere pisematele jooksuratta kross ja spordipäev staadionidiskoga. Kolmapäeval toimub noorte rannapidu, kus esineb räppar AG, neljapäeval kutsub päikeseloojangu kontsert-piknikule Pearu Paulus ning reedel saab osa Helme kandi päevast, kus astuvad üles Anne Veski, Hunt ja Anne Loho.