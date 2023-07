2014. aastal ilmunud hiti "Shut Up and Dance" taga olev Ohio pop-rock ansambel Walk the Moon võtab aja maha, teatas bändi solist Nicholas Petricca.

"Meil on aeg teha pikk paus tuuritamisest ja üheskoos albumite tegemisest," sõnas Petericca Youtube'i laetud videos ning lisas, et on tõenäoline, et bänd ühel päeval taas kokku tuleb. "Tõde on see, et me ei tea, millal see juhtub," nentis ta.

Enne pausile minemist plaanib bänd veel uut muusikat välja anda. "Midagi, millega tähistada koosveedetud aega ja eesseisvat teed," ütles Petricca.

Tulevikus plaanivad muusikud oma sooloprojektide kallal tööd teha.

Walk the Moon sai alguse 2006. aastal Kenyoni kolledži üliõpilasansamblist Petricca. Bändi debüütalbum "I Want! I Want!" jõudis kuulajateni 2011. aastal. 2012. aastal andis bänd välja omanimelise albumi. Nende läbimurre tuli kaks aastat hiljem looga "Shut Up and Dance", mis tõusis Billboard Hot 100 edetabelis neljandaks. Album, millel see ilmus, "Talking Is Hard", saavutas Billboard 200 edetabeli 14. koha. Lisaks ilmusid 2017. aastal album "What If Nothing" ja 2021. aastal album "Heights".