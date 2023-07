Urmas Oru: Hollywoodi streik võib anda väga positiivse signaali Eesti filmitööstusele

Hollywoodis on käimas viimase 40 aasta suurim streik, millest võtavad osa 160 000 näitlejat ja mitukümmend tuhat stsenaristi. ETV peatoimetaja Urmas Oru rääkis Vikerraadios, mis on filmitööstuse niivõrd mastaapse streigini viinud ja kuidas see kodumaist filmiturgu mõjutada võiks.

Oru sõnul on streigil kaks külge: ühelt poolt tahavad filmitööstuse töötajad enda miinimumsissetulekut tõsta ja teisalt välistada juba eos tulevikuarendusi, kus robotid või masinad hakkaksid nende tööd üle võtma. Näitlejad ja stsenaristid soovivad kindlustunnet, et nende töö jätkub.

Oru lausus, et suures ohus on näiteks häälnäitlejate töö. "Seal on tehnoloogia veel kiiremini arenenud – häält suudab masin väga kiiresti genereerida."

Samuti on Hollywoodis võrreldes Eestiga lihtsam stsenaristide tööd automatiseerida, sest suures filmitööstuses kirjutab Oru sõnul üks stsenarist vaid väikse osa stsenaariumist. "Lõigud, mida üks inimene teeb, on nii pisikesed ja hästi lihtsasti asendatavad."

ETV peatoimetaja lausus aga, et streik mõjutab rohkem voogedastusplatvorme kui telekanaleid. "Meieni jõuab mõju pika vinnaga ja Hollywoodi on meie programmis kaduvväike osa, võib-olla viis protsenti," kommenteeris ta.

"Hollywoodi streik võib anda väga positiivse signaali Eesti filmitööstusele," sõnas Oru. "Kõikide voogedastuste mudel on natuke keeruline: nad on harjunud väga suure koguse toodangut kogu aeg uuesti peale panema," viitas Oru sellele, et voogedastusplatvormid panevad sarja uue hooaja osad korraga välja.

"Ja selleks, et inimene, kes on ühe päevaga kaheksa episoodi ära vaadanud, järgmine nädal taaskord voogedastusplatvormile tuleks, pead sa talle järgmised kaheksa episoodi andma," kirjeldas ta, miks võivad Hollywoodi streigi jätkudes kohalikud filmitööstused õitsele lüüa. "Kui kütet ei tule, vaadatakse maailmas ringi."

"Kindlasti saan lubada, et "Õnne 13" alustab 2. septembril ja "Eesti nüüd siis Vabariik" alustab 3. septembril, nii et Eesti inimene oma lemmikseriaalidest ilma ei jää," muigas Oru lõpetuseks.