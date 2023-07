Sander Mölder ja Rüüt annavad välja ühise albumi

"Linnulaul on mõneti universaalne keel ja just see ühendas ka meie loomingut. Kui Rüüt on senini loonud vaid omaloomingut ja pärimustöötlusi, siis oli väga inspireeriv näha, kuidas elektrooniline lähenemine annab sellele muusikale lisakihte. Südatalvel loodud muusika sobib suvesse ideaalselt ja viib meid tähistaeva alla rändama," lausus ansambli Rüüt liige, laulja Maili Metssalu.

"Selle koostöö puhul köitis mind suures plaanis kaks asja. Lisaks linnulaulu anatoomiale, selle väikestele variatsioonidele, peaaegu, aga mitte päris korduvatele motiividele, ka loomulikult Rüüti väga eriomane kõla - ühekssulavad vokaalid ja põnev instrumentide segu. Stuudioprotsess oli seda huvitavam, et tihti sattus nii, et bändiliikmed mahtusid salvestama vaid ükshaaval ja teised ootasid ukse taga järjekorras. See lõi huvitava tehnika kirjutamiseks. Esimene laulis või mängis midagi sisse ja järgmine jätkas sealt, kust eelmine pooleli jäi. Loovkirjutamise 101," lisas Sander Mölder. "Teaduslikult on tõestatud, et linnulaulu kuulmisest läheb inimestel tuju paremaks ja paraneb vaimne heaolu. Nii et absoluutselt – rohkem linnulaulu muusikasse!"

Sander Mölder on helilooja, muusikaprodutsent ja DJ, kes tuntud eelkõige elektrooniliste väljendusvahendite kasutamise poolest. Ta on loonud muusikat balletidele, arvukatele teatrietendustele, kirjutanud klubi- ja popmuusikat, aga on leidnud inspiratsiooni ka pärimusmuusikast.

Rüüti muusika toetub küll pärimusele, kuid liigutab end ka tänapäevase maailma mitmekesisuses. Nõnda sünnivad regilauludele ja vanadele pillilugude töötlused ja omalooming. Ansambli repertuaaris leiab mõjutusi ka teiste rahvaste muusikast.

Rüüti liikmed on Maarja Soomre (vokaal, meloodika, kannel), Maili Metssalu (vokaal, viiul), Jaan-Eerik Aardam (vokaal, kitarr) ja Juhan Uppin (vokaal, eesti lõõtspill, kannel).