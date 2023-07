Galerii: Ivo Linna ja Supernova esinesid tuhandetele tartlastele

"Tartu on nagu vana jaam, kust ma oma teed alustasin," sõnas Linna kontserti andes ning tõdes, et veetis oma elu õnnelikumad aastad just Tartus.

Ivo Linna ja Supernova esituses sai kuulda sellised hittlugusid nagu "Vana vaksal", "Kikilips" ja "Suur loterii". Tartu ansambli Supernova ja Linna ühised juured ulatuvad aastasse 2009, mil nägi ilmavalgust album "Originaal". Koos Linnaga olid laval bändiliikmed Rainer Michelson (vokaal, kitarr), Vilho Meier (kitarr), Robi Salumets (klahvpillid ja vokaal), Feliks Kütt (vokaal, bass) ja Kalle Kindel (trummid).

"Tartu 2024 esitleb" sarjas annavad sel suvel Autovabaduse puiesteel tasuta kontserdi ka Gerli Padar-Parmas (15. juulil), Bedwetters (27. juulil) ja Daniel Levi (3. augustil).