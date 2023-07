Britney Spears annab välja elulooraamatu "The Woman in Me"

Popstaar Britney Spears annab sel sügisel välja elulooraamatu "The Woman in Me".

"Minu raamat ilmub väga-väga varsti. Ma nägin selle raamatu jaoks tohutult vaeva," sõnas Spears sotsiaalmeedias, lisades, et on ka vahepeal palju teraapias käinud.

"The Woman in Me" saab olema raamat vabadusest, kuulsusest, emadusest, ellujäämisest, usust ja lootusest, jagas Spears pressiteates. Lisaks seisab ametlikus avalduses, et raamat pakkus popikoonile platvormi rääkimaks enda lugu enda tingimustel.

Spearsi raamatu pealkiri sai inspiratsiooni tema 2001. aastal ilmunud hittsinglilt "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", mis oli ühtlasi ka tema kolmandal stuudioalbumil.

Elulooraamatu "The Woman in Me" annab välja USA kirjastus Simon & Schuster ning see ilmub 24. oktoobril.