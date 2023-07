Eik andis välja uue singli "Sire ja mure"

Äsja ilmunud suvise maiguga lugu peegeldab autori sõnul paljudele tuttavat hirmu kiiresti mööduvate hetkede ees. "See üürike valge aeg aastas on eestlase jaoks tugevalt suure paanika ja ilmajäämishirmuga seotud – järsku on su ümber nii palju hoomamatut, kõikjale tahaks jõuda ja see tekitab pinget," lausus Eik.

Värskel singlil teeb kaasa Eiki bändikaaslane, laulja ja laulukirjutaja Maris Pihlap ning loo tausta valmistasid ühel suvisel varahommikul stuudios istudes produtsendid Luurel Varas ja Mattias Tirmaste.

"Sire ja mure" sõnad on suuresti inspireeritud Jaak Johansoni tekstist laulule "Ootoooot", mille refrääni Eik töödeldud kujul ka uues palas kasutas. "Ehkki "Sire ja mure" on stiililt pigem house ja hiphop – korralik äkiline tümakas – kuulasin sellele teksti kirjutades peamiselt vaid ühte Johansonide laulu," ütles artist. "Tänapäeval on taaskasutamine muusikas ju jälle moodi läinud, tahtsin panna publiku neid imeilusaid sõnu kaasa laulma."

Loo "Sire ja mure" miksis ja masterdas José Diogo Neves ning värske singel saab olema Eigi sügisel ilmuval kuuendal stuudioalbumil, kus teevad kaasa ka Villemdrillem, Säm, Kirot ja Maria Kallastu.