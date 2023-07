Räpparid RV ja Bad Art andsid välja ühise suvesingli "Kupee"

Räpparid RV ja Bad Art avaldasid suvise loo ''Kupee'', mille muusikavideo võeti üles Võsu mändide all.

RV sõnul on värske singel küll veidi popilikum kui tavaliselt, kuid selles on säilinud mõlema räppari äratuntav stiil.

"See on uue albumi pealt kindlalt üks mu lemmikumaid lugusid ja ma usun, et Bad Art tuli selle looga oma mugavustsoonist välja ning üllatas rahvast!" kommenteeris RV.

"Kupee" sõnad kirjutasid räpparid ise ning selle miksis ja järeltöötles RV. Muusikavideo pani kokku Motion_396.