Eesti elanikud kuulavad jätkuvalt enim Vikerraadiot

Kantar Emori viimase poolaasta raadiouuringu kohaselt on Vikerraadiol enim kuulajaid nii päeva, nädala kui ka kuu arvestuses. Venekeelsetest jaamadest on suurima kuulajaskonnaga Raadio 4.

Iga päev on Vikerraadiol 114 000 kuulajat, kuulatavuselt järgmised on Raadio Elmar ja Sky Plus.

Vikerraadiot kuulatakse enim ka nädala ja kuu arvestuses. Nädala jooksul jõuab Vikerraadio 230 000 kuulajani. Teisel kohal on Sky Plus ja kolmandal Raadio Elmar. Kuu arvestuses järgnevad Vikerraadiole Sky Plus ja Star FM.

Venekeelsetest raadiojaamadest on nii päeva, nädala kui ka kuu arvestuses suurima auditooriumiga Raadio 4. Raadio 4 programmi kuulab päevas 31 000 inimest, venekeelsetest jaamadest järgnevad Sky Radio ja Narodnoje Radio.

Kantar Emori värske raadiouuring viidi läbi perioodil jaanuar-juuni 2023. Võrreldes eelmise uuringuga (oktoober-märts) on märgatavalt kasvanud Raadio 2 kuulajate arv. Raadio 2 jõuab 31 000 inimeseni päevas (kasv 25 protsenti), 107 000 inimeseni nädalas (kasv 13 protsenti) ja 132 000 inimeseni kuus (kasv 7 protsenti).

Eelkõige klassikalist muusikat ja mitmekülgset kultuuriprogrammi pakkuvat Klassikaraadiot kuulab igas kuus 82 000 inimest. Tallinna ja selle lähiümbruses levival Raadio Tallinnal on 26 000 kuulajat kuus.

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise uuringu kohaselt pühendasid Eesti elanikud raadiojaamade, salvestatud muusika või internetiteenuste kuulamisele natuke alla nelja tunni päevas (3 tundi ja 56 minutit). Erinevate kuulamisvõimaluste juures on jätkuvalt raadiojaamad kõige populaarsemad (2 tundi 6 minutit), küll näitab uuring internetist muusikateenuse kuulamise kasvu (1 tund 4 minutit). Raadiojaamadest enim aega veedetakse Vikerraadio programmi kuulates.

Allikas: Kantar Emor, Raadio- ja muusikakuulamise uuring, periood jaanuar-juuni 2023, 12-74-aastased Eesti elanikud