Galerii ja video: "Ringvaade" võõrustas diivanil kana Matildat

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad ostis teisipäeva hommikul ühest Eesti suurimast puurikanalast 11 halvas seisus kana ja toimetas need laulja Alika kaasabil Sauele ühe noorpere idüllilisele hoovile kõigi mugavustega turvakodusse.

Puurikanala tingimused ei vasta kanade loomuomastele vajadustele, sest linnu elamispinnal on ruumi vaid umbes A4-suuruse paberilehe jagu. Neil pole võimalust isegi tiibu sirutada, rääkimata õuel siblimisest või liivavannide võtmisest.

Lähtuvalt oma senistest elutingimustest on päästetud kanad praegu halvas seisus. Täielik tervislik seisund selgub alles mõne aja pärast, kui kanad viiakse veterinaari juurde.

Alika sõnul sooviks tema kindlasti endale tulevikus koduhoovi mõne kana võtta. "Mu tädil on tegelikult kanad olemas ja kukk," lisas ta. Alika on terve elu olnud ise loomasõber ja viimasel ajal on ta üha rohkem hakanud mõistma ja tähelepanu pöörama valdkonna probleemidele. Puurikanade mune tema kodus ei tarbita ning ka liha söömise lõpetas ta poolteist aastat tagasi.

Lemmikloomaks ihkab Alika endale olemasoleva koera ja kassi kõrvale minipõrsast.