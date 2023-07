Hiphop festival tähistab tänavu muusikastiili 50. sünnipäeva

Hiphopi sünnipäevaks peetakse 11.08.1973, sest siis toimus New Yorgis pidu, kus plaadimängijate taga seisis hiphopi isaks nimetatud DJ Kool Herc. Tema oli esimene, kes hakkas mängima funk'i ja soul'i plaatidelt neid kohti, kus kõlasid ainult trummid ehk trummi breigid, mida hiljem kasutati hiphopi lugude loomiseks.

"Ta oli aru saanud, et rahvast tol ajal ei huvitanud refräänid, vaid just need breigid, mis tõid noored mehed tantsupõrandale oma oskusi näitama. Sellest ka väljendid breakdance ja b-boys," selgitas festivali üks korraldaja Genka. "Asja teeb lahedamaks seik, et ajaloolise peo korraldas DJ Kool Herci õde, kuna lähenemas oli september ehk uus kooliaasta ja tal polnud midagi uut selga panna. Selleks tekkis tal mõte korraldada pidu, kus palus oma vennal muusikat mängida. Nii, et laias laastus võib öelda, et hiphop sündis tänu sellele, et ühel naisterahval polnud midagi selga panna. Selline väike "naiste igavene probleem" sünnitas läbi aegade ühe populaarseima muusikastiili. Muidugi mängis siin rolli veel sotsiaalne olukord Bronxis, sest gängide vaheline "sõda" oli saavutanud oma kulminatsiooni, kus mingi lahendus pidi tulema. Selle üheks väljundiks olidki peod ja muusika," lisas Genka.

"Tänu sellele, et hiphop saab 50, teeme EHHF-il ka väikese ajaloonurga, sest meie festival pole ainult muusikafestival, vaid oleme alati seisnud ka hiphopi kultuuri edendamise ja propageerimise eest Eestis. Paljud noored ka ehk ei teagi, kust ja miks see alguse sai," rääkis Genka. "Kuigi suurem osa esinejaid on meil välja kuulutatud, siis on meil varuks paar üllatust just selleks, et tähistada meie jaoks väga olulise muusikažanri sünnipäeva."

Tänavuse hiphop festivali programmi on esimeste nimedena kinnitatud:

5miinust, Genka, Reket, A-rühm, Arop, Villemdrillem, Pluuto, Clicherik & Mäx, Beebilõust, Bad Art, Metsakutsu, 5loops, Lil Till, Väike PD, Dew8, Marp$, Säm, Sammalhabe, Sip€lga & Yohan, NKN, Kirot, Svndra, RV, Prodigyboys, Benakanister, Starboy Bob.