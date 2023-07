Ott Lepland: Eltoni Johni muusika on mind mõjutanud küll

Leplandi sõnul leidis tema Elton Johni enda jaoks päris väikese poisina 1990. aastate keskel, eriti siis, kui tuli välja "Lõvikuninga" multifilm, mille muusika valmis Elton Johni käe all.

Lepland tunnistas, et Eltoni helikeel on teda väga palju mõjutanud. "Võib-olla laule luues selline meloodiline fundamentaalsus on sealtpoolt inspiratsiooni saanud küll. Olen ise tagantjärele mõelnud, et äkki klaverimängul on küll sealtpoolt šnitti võetud. Selles mõttes on ta mõjutanud küll mind," rääkis muusik.

"See on see sõnulseletamatu miski," püüdis Lepland selgitada, miks Elton Johni muusika siiani inimesi põlvkondade kaupa mõjutab. "See on selline tunne ja emotsioon, mida helilooja või laulukirjutaja paneb oma lauludesse. Kui see on tulnud hingest ja südamest, siis peab ajaproovile vastu."