Ajateenistusse suunduv Luisa Viisileht: tahan osata Eestit kaitsta

"13 aastat skautlust andis mulle väga hea baasi metsas hakkama saamiseks. Mulle väga meeldib metsas, kuid viimastel aastatel olen tundnud, et tahaks veel midagi enamat teha. Pärast riigikaitse laagrit, mis osutus väga toredaks, tegin lõpliku otsuse liituda kaitseliiduga ja minna ajateenistusse," rääkis Viisileht "Vikerhommikus".

Ta tunnistas, et tähtsale otsusele andis olulise lükke Venemaa alustatud sõda Ukrainas: "Kui sõda algas, mõtlesin, et kui see Eestimaa pinnale jõuaks, siis ma ei oskaks midagi teha, ma ei oskaks Eestit kaitsta. Tahan osata riiki kaitsta! Sõbrad ütlevad, et see on väga üllas. Ma arvan, et riigikaitse on tähtis."

Aastaid arhitekti ametist unistanud Luisa mõtiskleb, et kui talle ajateenistus ja kaitseväesüsteem meeldib, kaalub ta tegevteenistust. Ta ootab põnevusega kõigega tutvumist, distsipliiniga toimetulemist ning metsa minekut. Luisa usub, et saab hakkama ning treenib juba sügisest saati jõudu ja vastupidavust. Ka 40-kilost seljakotti on ta mõned kilomeetrid proovinud tassida ja võõras ei ole märgade riietega metsas olemine.

Lähedased ja sõbrad toetavad Luisa valikut, kuigi esiti oli pere väga ehmunud. "Kui nad ehmatusest üle said, toetasid nad mu mõtet ja on uhked mu üle," sõnas Luisa.

Praegu Eesti Skautide Ühingu suhtlusjuhina tegutsev neiu usub, et talle sobib juhiroll ning ta loodab tulevikus olla juhtival kohal ka militaarmaailmas. "Kas jaoülemaks või isegi rühmaülemaks," avaldas ta oma mõtteid.

Luisa Viisileht usub, et naised annavad teistsuguse perspektiivi mis iganes küsimustes ja otsustes, kaitseväes aitavad naised ja mehed üksteist tasakaalustada ning luua parema keskkonna. Peatse ajateenistuja üks eesmärkidest on anda tõuge, et kaitsevägi naiste jaoks normaliseerida.

Küsimusele, mida neiu ajateenistuses igatsema hakkab, vastas ta, et kodu vaikust, söögi tegemist ja küpsetamist. "Pisiasjad, mis teevad kodust kodu," ütles Luisa.