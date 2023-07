Maanteemuuseum tähistab laulupeoaastat näitustega bussijaamades.

Näitus vaatleb, kuidas läbi aja laulupeole kohale on jõutud ja teeb kummarduse lauljatele-rännumeestele, kes kogunesid 1869. aasta suursündmusele kõikide kaigaste kiuste, mis lauluvankri kodaraisse pilluti.

Esimesest üldlaulupeost pole säilinud ühtegi fotojäädvustust. Et aga toonasele inimesele lähemale pääseda, tõi muuseum Toomas Kalve plaatkaamera ja selle 19. sajandist pärit läätse ette olusid, mis aitaks mõista, kui palju on rohkem kui 150 aastaga toimunud muutusi meie ümber. Lisaks ka seda, kui muutumatult on püsinud väärtused ja tunded, mille pinnalt suhestuda toonaste elude ja oludega.

Näitus eestlaste südameasjast on avatud Tallinna, Tartu ja Rakvere bussijaamades 31. oktoobrini.