WRC Rally Estonia avatseremoonia üks peaesinejatest on Alika

"Mul oli suur au esineda Rally Estonial ka eelmisel aastal. See on siiani üks mu lemmikkontserte ning väga tore on sel aastal tagasi olla. Olen väga elevil, et saan seekord esineda natuke teises vormis ja väga erilise programmiga. Ootan seda kontserti juba väga," rääkis Alika.

WRC Rally Estonia piduliku avamisõhtu lõpetab Terminaatori kontsert.

Sündmused algavad 20. juulil Tartus Raekoja platsil kell 16.45, kui WRC sarja meeskonnad poodiumile saabuvad ja seal pressikonverentsi annavad. Sellele järgneb WRC tippsõitjate autogrammisessioon kohe poodiumi kõrval. Kell 18 algab avatseremoonia, mille järel stardib kell 20.05 ralli esimene kiiruskatse Eesti Rahva Muuseumi külje all.

"Nii nagu iga aasta, nii ka sel korral paneme palju rõhku sellele, et Rally Estonia oleks kogu pere rallifestival. Alika ja Terminaator on neljapäevase avasõu peaesinejatena nüüd välja hõigatud, kuid üllatusi ja uudiseid tuleb veel," ütles Rally Estonia üks peakorraldaja Tarmo Hõbe.

WRC Rally Estonia sõidetakse juba 20.-23. juulini Tartus ja Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre, Mustvee ning Kastre valla teedel.