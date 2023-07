Eesoleval nädalavahetusel saab taas avatud talusid külastada

Avatud talude päev toimub tänavu üheksandat korda. Ligi 350 talu Eesti eri paikadest ootavad külastajaid 16. juulil. Suurem osa talusid on avatud ka 15. juulil. Näha saab loomi, põllutehnikat, iluaedasid, kodurestorane, mahla- ja moositootmisi, veinivabrikuid, turismitalusid ja palju muud põnevat.

Avatud talude päeva avaüritus peetakse 15. juulil Iisaka talus ja Lahemaa pärimuskojas. Kohal on regionaalminister Madis Kallas, esinevad Uuri küla noorte folkansambel Uurikad ja Marek Sadam.

Iisaka talu ja Lahemaa pärimuskoda on kaks kõrvuti asuvat peretalu. Iisaka talus aretatakse sinise tekseli ja eesti tumedapealist tõugu lambaid ning hooldatakse ajaloolisi poollooduslikke karjamaid. Lahemaa pärimuskojas tegeletakse erineva kultuuripärandi uurimise ja edasiandmisega. Koja üks põhilisemaid suundi on pärandkäsitöö ja kohaliku materjali kasutamine.

Uuendusena saab sel aastal taludesse sõita ka rongiga, sest paljud neist asuvad rongipeatuste läheduses.

Igal aastal on avatud talude päeva raames valitud välja ka n-ö sümboolne mõjuisik, kes edastab sündmuse sõnumeid ja olulisi teateid. Selle aasta mõjuisik on eesti tõugu hobuse varss Roosi, kes sündis 10. mail Teeääre Tallis. Roosi kaudu soovitakse pöörata eesti hobusele suuremat tähelepanu, sest see põline tõug väärib säilitamist ja hoidmist. Roosiga saab tutvuda 16. juulil Järvamaa kutsehariduskeskuses.