ETV2 teemaõhtu on pühendatud Lembit Saarsalule

21.10 "Sõbrad muusikas: Lembit Saarsalu, Olav Ehala ja Toivo Unt" (ETV 2021)

Suvel kohtusid Paide linnakodanikumajas saksofonikuningas Lembit Saarsaluga sõbrad muusikas Olav Ehala ja Toivo Unt. Räägiti jazzist, elust ja muusikast.

21.55 "Vana meloodia" (Eesti Telefilm 1981)

Ebatraditsioonilist laadi muusikafilm traditsioonilisel teemal - rahvamuusika kui kunstmuusika, antud juhul džäss, läte. Ühtlasi Lembit Saarsalu portree. Esinevad Lembit Saarsalu ja tema kvartett koosseisus Paul Mägi, Tiit Paulus, Toivo Unt, Andrus Vaht ning Rein Rannap ja vadja eeslaulja Dunja Trofimova.

22.20 "Tähelaev: Lembit Saarsalu" (ETV 2010)

"Täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa" - nii kõlas ähvardus Lembitu ilmaletuleku aegadel. Eesti džässmuusika visiitkaardi seisusesse tõusnud saksofonist Lembit Saarsalu arvab ise, et džäss on hingeseisund. Aga mida meie tema elukäigust ja loometeest üldse teame? Aeg on küps, et seda testida. Saatejuht Mati Talvik.