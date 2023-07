Järgmine Eurovisioon toimub Malmös

Malmö on Eurovisiooni võõrustajaks juba kolmandat korda, varem on lauluvõistlus seal toimunud 1992. ja 2013. aastal. Esimest korda võistluse ajaloos pole juba viiendat aastat järjest toimumispaigaks võõrustajariigi pealinn.

Eurovisiooni tegevjuht Martin Österdahli sõnul on Malmö näol lauluvõistluse jaoks tegemist juba ajaloolise paigaga ning EBU tervitab otsust igati.

Rootsi rahvusringhäälingu SVT peaprodutsent Ebba Adielsson lisas, et Malmö kasuks langes otsus, kuna see vastas kõigile kriteeriumitele ning on hõlpsasti ligipääsetav.

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub 2024. aastal Rootsis juba seitsmendat korda.

Poolfinaalid toimuvad 7. ja 9. mail ning finaal 11. mail.