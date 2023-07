Galerii: Tammsaare "Elu ja armastuse" filmivõtted jõudsid lõpule

Produtsent Adeele Tähemaa sõnul kestis võtteperiood kuu aega. "Meil vedas väga ilusate ilmadega – saime kõik välivõttepäevad teha planeeritud aegadel ja sisevõtted olimegi planeerinud juulisse, kui hakkas rohkem vihma sadama. Filmitegijad sõltuvad ilmast väga palju, mistõttu on lihtsalt suurepärane, et "Elu ja armastuse" vaataja saab filmis näha Eesti suve kõige ilusamat osa."

Filmivõtetega alustati Tallinnas vanalinna piiril. Edasi koliti Tartusse, kus võeti üles stseenid Typa trükimuuseumis ja raudteejaamas. Võtteperioodi lõpp toimus taas Tallinnas: Kadriorus Tammsaare muuseumis; Koplis, kuhu ehitati ajastutruu kinosaal, ja erinevates lokatsioonides üle linna. "Viimased võttepäevad filmisime Nõmmel Rudolfi korterit," ütles Tähemaa, kelle sõnul seisab tiimil ees järgmine intensiivne tööperiood montaažis ja helindamisel.

A. H. Tammsaare samanimelisel romaanil põhinev mängufilm viib meid ühe ootamatu armastusloo keskmesse, kus kaks Eesti kirjandusest tuntud tegelast, Rudolf ja Irma, elu ja armastuse järskude pööretega silmitsi seisavad. Esimest korda täispika mängufilmina ekraanile jõudev "Elu ja armastus" annab aegumatutele teemadele värske vaatepunkti, luues paralleele tänapäevase maailmaga.

1933. aasta suvel tuleb paremaid võimalusi otsiv Irma maalt linna sugulase Lonni juurde. Irma on keskkonnavahetusest vaimustuses, Lonni aga linnaelus pettunud ja näeb Irma tulekus uut värskust ka enda jaoks.

Keskealine trükitööstur Rudolf palkab noore Irma enda luksuslikku korterisse teenijaks. Mehe sarm ja salapära paeluvad tüdrukut ning üsna varsti löövad tunded lõkkele. Nad abielluvad, kuid siis hakkavad Rudolfi käitumises ilmnema ebakõlad, mis panevad tõelisest armastusest unistanud Irma äärmiselt keerulisse olukorda.

Vastandlik armastuslugu on asetatud poliitilisele taustale, kus vapside ja president Pätsi vaheline mõõduvõtt depressiooniajast pakitsevat õhustikku veelgi pingestab.

"Elu ja armastus" on lühifilmide ja reklaamidega auhindu võitnud režissöör Helen Takkini debüütmängufilm. Filmi produtsentideks on Kristian Taska ja Adeele Tähemaa ("Nimed Marmortahvlil", "1944", "Talve", "02", "Apteeker Melchior") Taska Filmist ning Tanel Tatter ja Veiko Esken ("Talve", "Soo", "Apteeker Melchior") Apollo Film Productionsist. Filmi operaator on Alvar Kõue, kunstnik Kamilla Kase, kostüümikunstnik Anu Lensment, helilooja Mick Pedaja, stsenarist Martin Algus ("Soo", "Kalev", "Talve", "Sangarid").

Peaosades Karolin Jürise (Irma), Mait Malmsten (Rudolf), Loviise Kapper (Lonni) ja Ursel Tilk (Eedi). Teistes rollides Alo Kõrve, Tõnis Niinemets, Steffi Pähn, Kristiina-Hortensia Port, Getter Meresmaa, Markus Luik, Helgur Rosental, Markus Habakukk ja Mihkel Kabel.