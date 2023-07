Admiral Bellingshausen püüab Loodeväila läbida: on tunda jäist Arktika hingust

Ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli tunnistas "Ringvaates", et praegu on Bellingshauseni pardal väga külm ja märg. "Suureks kannatamiseks seda veel ei nimeta, aga see pole tõesti Kariibi mere kruiis. On jäist Arktika hingust tunda," sõnas Pruuli.

Loodeväil on aastas laevaga läbitav vaid väga lühikese perioodi jooksul. "Me loodame, et meil läheb hästi, kuigi selle suve ilmaennustused väga rõõmsad ei ole," kinnitas Pruuli. "Jääd on palju ja see liigub üsna palju. Aga loodame siiski läbi pääseda. Augusti lõpus, septembri alguses on meil kõige kriitilisemad hetked."

Pruuli tunnistas siiski, et looduse vastu ei saa ning inimeste elus ja laeva tervis on esmatähtsad. "Kui on selge, et see asi läheb liiga ohtlikuks, siis on paar punkti, kus saab jala maha panna. Viimase häda korral tuleb ka tagasi pöörduda, kui enam midagi muud teha ei ole."

Mõnikord võib juhtuda ka nii, et tagasiteed pole, kuna ka selle on jää juba sulgenud. "Me oleme hästi ettevaatlikud ja meil on head jäävaatlejad ka, kes satelliitpiltide kaudu aitavad meil seda kõige paremat teed leida," rääkis Pruuli.