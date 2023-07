Megadethi soojendavad Tallinnas Kreator ja Goresoerd

Kreator on tegutsenud juba 41 aastat. 1985. aastal ilmunud debüütalbum "Endless Pain" oli vundamendiks bändi karjäärile, segades kokku thrash ja black metal'i elemente, teine täispikk kauamängiv "Pleasure To Kill" (1986) tegi ajalugu Metallica, Slayeri ja Megadethi kõrval.

Eelmisel aastal ilmus Kreatoril 15. album "Hate Über Alles". "Meile meeldib endiselt end proovile panna," rääkis bändi asutajaliige, solist ja kitarrist Miland "Mille" Petrozza. "Iga kord kui teeme albumi, tunneme nagu see oleks meie esimene. Võtame oma aja - meie jaoks on oluline, et oleks midagi öelda, mitte lihtsalt muusika välja andmise pärast seda teha. Kvaliteet on olulisem kui kvantiteet, alati. Arvan, et seetõttu kõlamegi nii vihaselt."

Goresoerd sai alguse aastal 2004 ning on tuuritanud ja soojendanud selliseid artiste nagu Amorphis, Stam1na, Napalm Death, Skalmöld. The Rockfest ja Tuska Open Air Soomes, Devilstone Open Air Leedus ja kohalik Hard Rock Laager on festivalid, kus bänd on üles astunud. Alates 2007. aastast on ansambel andnud välja viis stuudioalbumit, kolm viimast on saanud ka Eesti muusikaauhindadel parima metal-albumi nominatsiooni.

Megadethile panid 1983. aastal aluse kitarrist, helilooja ja vokalist Dave Mustaine ning bassist David Ellefson. Oma 40 aasta pikkuse karjääri jooksul on Megadeth välja andnud 16 stuudioalbumit, millest kuus on USA-s plaatinastaatusesse tõusnud ning kokku müüdud üle 40 miljoni koopia. Bändi tunnustatakse tehnilise osavuse ning originaalsuse eest, nad on võitnud mitmeid erinevaid muusikaauhindu, sealhulgas ka Grammy.