Pildid: algasid Rain Tolgi ja Andres Maimiku mängufilmi "Aurora" võtted

Film räägib usujuhi tütrest Aurorast, kes astub kõrvalsuhtesse, mis seab kahtluse alla ta senise elu. Ta üritab küll kõigile meeldida ent kui kätte jõuab suurejooneline pulma-aastapäeva tähistamine, saabub peole kutsumata külaline. Saladused hakkavad ilmsiks tulema valel ajal ja vales kohas.

Film valmib kasutades karakteripõhise improvisatsiooni meetodit, mida Eestis ei ole seni läbivalt rakendatud. Lugu ning karakterid on sündinud reaalsetes keskkondades ja elulistes olukordades toimunud improvisatsioonide kaudu.

"Nagu kirjutab Tõnu Õnnepalu: me elame igavuse ja valu vahel. Kui tunded käivad üle pea, siis igatseme stabiilsust ja rahu, ent kui seda stabiilsust on liiga palju, igatseme tagasi hullust, vabadust ja tooreid tundeid," sõnasid režissöörid. "Ehk lihtsamalt öeldes, see on film sellest, kuidas õigesti elada," täpsustas filmi peaosatäitja Maarja Johanna Mägi.

Varasemalt on režissööride Andres Maimiku ja Rain Tolgi käe alt sündinud mängufilmid "Jan Uuspõld läheb Tartusse" (2007); "Kormoranid" (2011) ja "Umbkotid" (2012) ning teleseriaalid "Esto TV", "Hakkab jälle pihta" ning "Sassis".

Film võetakse üles Tallinnas, Raplamaal, Tartus ja Ida-Virumaal ning see jõuab kinodesse 2024. aasta sügisel.

Osades: Maarja Johanna Mägi, Ott Kartau, Indrek Taalmaa, Kersti Heinloo, Jörgen Liik, Rea Lest jpt.

Režissöörid-stsenaristid Rain Tolk ja Andres Maimik, operaator Heiko Sikka, kunstnik Anneli Arusaar, helilooja Sten Šeripov, kostüümikunstnik Kärt Hammer, helirežissöör: Olger Bernadt, produtsent Madis Tüür ja tootjafirma Kuukulgur Film.