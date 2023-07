Marilin Kongo: mu loomingulised kanalid olid täiesti lukus

Kolm korda Eurovisioonil taustalauljana esinenud laulja ja laulukirjutaja Marilin Kongo rääkis Vikerraadios, kuidas tema enda uus, 1980ndate aastate stiilis laul "Just Another Girl" ta loomingulisest lukust lahti tegi.

"Kui ma selle loo neli aastat tagasi kirjutasin, polnud mul veel mingit pilti, kuidas ta päriselt kõlama hakkab. Olen seda kõla, õiget värvi ja seda, millisesse marinaadi ta panna, otsinud neli aastat. Ka inimest, kellega koos seda teha," avaldas lauljatar Mart Normeti saates.

Ta tunnistas, et oli neli aastat tagasi tugevas kriisis ning otsis võimalusi, kuidas oma elu puntraid lahti harutada.

"Olen seda tüüpi, kes kannab väga palju minevikuasju enda seljas kaasas. Leidsin, et on aeg hakata seda koormat maha laadima," sõnas ta ja selgitas, et võttis julguse kokku ja kirjutas paljudele inimestele, kellele ta tundis, et on vabanduse võlgu.

"Olin avatud ja avameelne ja see reaktsioon, mis vastu tuli, oli hästi tore. Kui avad end ise, avanevad ka teised sulle ning see on väga ilus asi," tõdes ta.

Lahenduse sai ka pea paarikümne aasta tagune armumise lugu, mis oli mitmed painavad küsimused õhku jätnud. "Kutsusin ta kohtumisele – see oli tohutu eneseületus. Ma polnud näinud inimest 17 aastat ja siis küsisin otse, et räägi, mis juhtus," meenutas Kongo ja jätkas, et sellel inimesel oli keeruline meenutada, mis nende vahel täpselt oli ning jutuajamine jõudis selleni, et Marilin ei meeldinud talle nii väga.

"See arusaamine, et oled 17 aastat enda peas midagi kruttinud ja ei tea, mis stsenaariume välja mõelnud, kuid vastus on nii lihtne – ma lihtsalt ei meeldinud sellele inimesele. See on naeruväärne ja totter samal ajal," meenutas ta oma tundeid.

Pärast kohtumist valdas Marilin Kongot emotsioonide tulv – ta nuttis ja naeris läbisegi ning tundis piinlikkust, kuid koju jõudes hakkas seda laulu ("Just Another Girl") laulma.

"Ma polnud üheksa aastat ühtki lugu kirjutanud, mu loomingulised kanalid olid täiesti lukus ning siis panin 5-10 minutiga selle loo kirja. Ja see ei jäänud ainsaks. Edasi tuli loominguliselt hästi viljakas periood, keerasin end jõuga lukust lahti – see oli hästi võimas kogemus," jagas ta.

Saatejuht Mart Normet kommenteeris, et tema jaoks on nimetatud laul positiivne üllatus Eesti muusikamaailmas: "Ma pole mitmekümne aasta jooksul kuulnud, et mõni Eesti laul nii mõnusalt 1980ndate aastate atmosfääris kõlaks."

Kongo vastas, et teadlikult ei ole laul seda ajastust järgides kirjutatud, kuigi teda on 1980ndate ja 1990ndate muusika palju mõjutanud, sest on sellega üles kasvanud. Ta lisas, et pole ühegi oma looga võtnud eesmärgiks kellelegi maitse järgi olla või kirjutada lugu, mis müüks, vaid usaldab puhtalt enda sisetunnet.

Marilyn Kongo kirjutatud ja laulud loos "Just Another Girl" teevad kaasa Petteri Hasa, Erki Pärnoja, Raul Vaigla ja Johannes Lõhmus.