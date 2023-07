Eesti Laul läbib uuenduskuuri

"Iga suur projekt vajab mõne aja tagant ümber hindamist ja värskendamist. Eesti Laul seda enam, sest ühelt poolt on tegemist Eesti suurima ja olulisema muusikasaatega ning teisalt hüppelauaga Eurovisioonile. Soovime sügisele vastu minna uuendustega ja suvi on parim aeg, et analüüsida lõppenud hooaega ja ka varasemaid aastaid," selgitas meelelahutussaadete peatoimetaja Karmel Killandi Eesti Laulu plaane.

Uuendused puudutavad nii formaati kui ka meeskonda, see tähendab uut struktuuri ka Eesti Laulu juhtimises. Seni Eesti Laulu peaprodutsendi kohal töötanud Tomi Rahula projektiga sellest sügisest ei jätka.

"Oleme Tomile väga tänulikud Eesti Laulu juhtimise eest läbi viie aasta ja loodetavasti näeme teda peagi hoopis konkursil osalemas," lisas Karmel Killandi. Viie aasta sisse on jäänud Eesti Laulu poolfinaalid nii Tartus kui ka Viimsis, samuti koroona väljakutsete tingimustes korraldatud konkurss ja telesaated.

Tomi Rahula võttis suurprojekti viis aastat kokku sõnadega: "On tore tõdeda, et viie aastaga sai oma panus anda nii suurde teleprojekti. Käia poolfinaalidega telestuudiost väljas ja panna korralik pidu püsti lausa Tartus. Lisada üritusele prooviks ka sügisesed veerandfinaalid, millest said suurepärase tulemuse artistid, kes poolfinaalide ja finaali lavale muidu pääsenudki poleks. Minu jaoks oli tähtis ka täielikult neutraalse žürii kaasamine finaalis. Boonusena toimus sealt kaudu ka Eesti muusika ja muusikute tutvustamine ja kokku viimine välismaa tippudega."

Karmel Killandi kinnitas, et Eesti Laul kui Eesti suurim laulude konkurss ja meelelahutussaade kindlasti jätkub rahvusringhäälingus juba sügisel. "Meie suurim soov on pakkuda parimat platvormi Eesti muusikutele ja elamusi vaatajatele. Täpsemaid plaane avame juba mõne kuu pärast, kuid loodan, et artistid ja laulukirjutajad on juba asunud võistluseks uusi laule kirjutama."