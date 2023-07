Rändav kultuurifestival Võnge kestab tänavu kolm päeva

Festivali muusikaprogrammi ehivad peaesinejatena prantsuse elektroonilise muusika esindaja Kid Francescoli ja Iraani-Hollandi laulja-laulukirjutaja Sevdaliza.

Kodumaisteks esinejateks on pärast 13 aastat Võnkeks kokku tulnud Vaiko Epliku ja Jaan Pehki nooruspõlvepunt Claire's Birthday ning laiendatud koosseisus esinev Ewert and The Two Dragons.

Lisaks jõuab püünele veel 28 live-artisti ja kümmekond DJ-d: Karl Killing, Mind Enterprises (Itaalia), Puuluup, Florian Wahl, German Superfin (Läti), Brent Pere DJ-set, Elephants From Neptune, Naheta DJ-set, Sten-Olle, Cédric Hanriot (Prantsusmaa), Sissi, Oopus, 1tbsp (Austraalia) DJ-set, Orelipoiss, Neon Fir, Rosie Carney (Iirimaa), Romet Mägar DJ-set, Säm, Tšellopoisid, Annael (Prantsusmaa), The Boondocks, Pološywa, Markko Montvila DJ-set, Ouu, Evergreen (Suurbritannia/Prantsusmaa), Lõmash DJ-set, Kopi Luwak, Haldi & ans Flamingo, Shira, Sudden Lights (Läti), Emil Gens DJ-set, The Crosslegs, Ahto Külvet DJ-set, Vaiko Eplik, Mélodie May, Arno Tamm ja Kalev Rundu DJ-set.

Esimest korda vältab Võnge kolm päeva jutti. Kõik algab "Vaikse neljapäevaga", mil kuuest õhtul üheni öösel kaiguvad Setomaa metsade vahel vaid kõige helgemad noodid ja pehmemad meloodiad. Võnkel ootab külastajat ka raamatubuss, vinüüliturg ja palju muud.

Võnkel on kohal ka Raadio 2.