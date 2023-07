Galerii: üheksa modelli alustas jalutuskäiku Tallinnast Pariisi

Sellel suvel valmib kunstnike Karl Joonas Alamaa ja Lisette Sivardi eestvedamisel maailma pikim moelava "Mania grandiosa. Tallinnast Pariisi". Moelava kogupikkus on 100 kilomeetrit, see saab alguse Tallinnast ning lõpeb Lääne-Virumaal Pariisi külas.

Üheksa modelli alustas kõndimist Tallinna lennujaamast, sealt edasi viib tee neid läbi metsaradade ja külavaheteede kuni jõutakse Pariisi külla.

Teos on kunstnike sõnul justkui palverännak moemekasse, mille võtavad iga-aastaselt ette tuhanded inimesed lootuses lõpuks pärale jõuda. "Mania grandiosa. Tallinnast Pariisi" tõstatab küsimuse, mis saab siis, kui ihaldatud moepealinna ja metropoli asemel ootab pärast rasket katsumust ees hoopis maakodu? Mis saab siis, kui unistused teisenevad, ihaldatu kaugeneb? Kas ja millal lõpeb teekond?

Kui lisada eelnevale juurde ka moe- ja kultuurimaastikul laialt levinud saavutusnälg ning võistlushimu, siis võtab teos tegijate sõnul ette väikeriigi kultuuritegijate kompleksid ja igapäevased komponendid ning seob need kokku eneseirooniliseks ja kriitiliseks tervikuks.

Oluline roll osa performatiivset moelava loovatel modellidel, nende isikutel ja kogemustel. Nende hulgas on mitmeid kultuurivaldkonna tegijaid, nii noori kui ka juba tuntud nimesid, kes kõik on justkui teel omaenda Pariisi. Nende hulgas on näiteks kunstikriitik Anne Vetik, visuaalkunstnik Johann Kööp, Läti moelooja Rolands Peterkops, näitleja Karl Birnbaum, kirjanik ja disainer Andreas Kübar, fotograaf Alana Proosa jt.

Teose lõppvaatus leiab aset 8. juulil Pariisi küla ratsamaneežis, kus leiab aset Henri Hüti lavastatud lõpudefilee.