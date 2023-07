Hurtsi soojendavad Tallinna kontserdil Minimal Wind ja Andreas

Hurtsi kontserdi korraldaja koos veebilehega bobe.me korraldasid konkursi leidmaks soojendusesinejad Hurtsi Baltikumi kontsertidele. Eestisse valiti esinema Minimal Wind ja Andreas.

Minimal Wind sai tuule tiibadesse 2022. aasta Eesti Laulu konkursil, kus saavutasid teise koha. Rahvusvaheline žürii hindas nende pala "What To Make Of This" konkursi parimaks.

Andreas on noor laulja, kes alustas muusika kirjutamisega juba 12-aastaselt. Tema debüüt-EP "Broken" ilmus eelmisel aastal ning looga "Why Do You Love Me" jõudis ta selle aasta Eesti Laulu konkursi finaali.